تشكيل غرفة أمنية فى سبها لمحاربة انتشار السلاح بليبيا

عقد اجتماع موسع للغرفة الأمنية سبها في ليبيا، اليوم الثلاثاء، لوضع خطة أمنية شاملة تباشر عملها اعتبارا من الغد.

وأوضح اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، أن الغرفة شكلت برئاسة آمر المنطقة وبعضوية كافة الأجهزة الأمنية وآمري الوحدات العسكرية القتالية

وستكون مهمة الغرفة الجديدة محاربة انتشار السلاح وإخلاء المقرات من أي تواجد مسلح غير شرعي لا يتبع القيادة العامة للجيش والقضاء على الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والظواهر السلبية من انتشار السيارات المعتمة وغيرها من الظواهر التي تؤثر على أمن الوطن والمواطن، بحسب المحجوب.

واجتمع آمر عمليات الجنوب اللواء مبروك سبحان يوم 18 من الشهر الجاري بمقر منطقة سبها العسكرية وبحضور آمر منطقة سبها العسكرية اللواء فوزي المنصوري مع كل أمري الوحدات القتالية المشاركين في عمليات المنطقة الجنوبية في سبها.

وأثنى سبحان على الضبط والربط العالي للجنود والتزامهم بالتعليمات العسكرية كذلك شكر حكماء وأعيان قبيلة اولاد سليمان لوقوفهم لصف الوطن وحقن الدماء في مدينة سبها، وقد أصدر تعليماته لأمري الوحدات لفرض الأمن وتأمين مدينة سبها ومحاربة الجريمة المنظمة وتجار المخدرات وتجار البشر.

وأكد أمر عمليات الجنوب اللواء المبروك سحبان في كلمة موجهه لأهالي الجنوب أن الجيش لن نسمح بوجود أي تشكيل مسلح لا يتبع القيادة العامة للقوات المسلحة بكامل المنطقة الجنوبية.

وكان مسعود جدو سلم أسلحته ومقراته للجنة الاستلام في سبها والتي شكلتها القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية التي اعطته انذارا نهائياً للقيام بذلك والا مهاجمته نتيجة الأعمال التي قام بها ومحاولته زعزعة أمن المنطقة.

وشكلت اللجنة العسكرية لاستكمال إجراءات التسليم والاستلام بإشراف مباشر من آمر غرفة عمليات الجنوب اللواء مبروك سحبان وآمر المنطقة العسكرية اللواء فوزي المنصوري.