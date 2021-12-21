الكرملين: بوتين وماكرون ناقشا تعزيز العلاقات والتعاون فى أوروبا

أعلن ‏الكرملين، اليوم، عن مناقشة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، تعزيز الاستقرار والأمن في شرق أوروبا.

وأشار الكرملين في البيان إلى أن الرئيسين بوتين وماكرون ناقشا أيضا، مسودات الوثائق الروسية التي قدمتها إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن الضمانات الأمنية في أوروبا، وفقا لوكالة نوفوتسي الروسية.

وأضاف: "أطلع بوتين ماكرون على عمل الدبلوماسيين الروس في توفير ضمانات أمنية لموسكو من الولايات المتحدة والناتو".

وتابع: "أعرب الرئيسان عن ارتياحهما لاستقرار الوضع في قره باغ، كما تطرقا إلى الوضع في مالي بمبادرة من الرئيس الفرنسي".

وأوضح: "أخبر بوتين ماكرون عن إمكانية عقد قمة جديدة بصيغة نورماندي تعتمد على خطوات كييف لتطبيق (اتفاقية مينسك -2)".