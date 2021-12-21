رومانيا: متظاهرون يحاولون اقتحام البرلمان احتجاجًا على إجراءات كورونا

حاول حشد من المتظاهرين الرومانيين اقتحام البرلمان اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور وإتلاف بعض السيارات في العاصمة بوخارست في محاولة لمنع المشرعين من جعل تصريح كورونا للدخول إجباريا على العمال.

وفوجئت قوات مكافحة الشغب بمئات المتظاهرين يتدفقون من البوابة مما أجبر موظفي الأمن على منع الدخول إلى المبنى، وغادر المتظاهرون فيما بعد، ولم تستخدم قوات الشرطة القوة.

وفي حين أن الائتلاف الحاكم، المكون من تيار الوسط واليساريين، يتفاوض حاليا حول شروط تصريح الدخول الصحي، إلا أن مثل هذا التصريح غير مطروح على جدول أعمال البرلمان في الوقت الراهن.

وفرضت رومانيا الجمعة الماضية، قيودًا جديدة للسفر وتدابير للعزل الصحي على الأشخاص الذين يدخلون البلاد، وذلك في مسعى لتجنب حدوث كارثة أخرى في مجال الرعاية الصحية عقب ظهور المتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، أن القواعد الجديدة للسفر - التي ستُفعَّل ابتداءً من اليوم وحتى الثامن من يناير المقبل - تهدف إلى كبح انتشار الفيروس خلال فترة عطلة الشتاء، وأن تلك القواعد تتضمن تقديم المسافرين شهادة تفيد بسلبية نتيجة فحص فيروس كورونا، وخضوع غير المحصنين لحجر صحي، وذلك بناء على خطورة الوضع الوبائي في البلدان الوافدين منها.

كما سيتم تطبيق استمارات موقع المسافر اعتبارًا من 20 ديسمبر الجاري، لتحسين تتبع حالات العدوى.

يُشار إلى أن رومانيا - البلد العضو في الاتحاد الأوروبي الذي يبلغ تعداده حوالي 19 مليون نسمة - كانت قد واجهت أسوأ فترة في الجائحة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.

وسجلت رومانيا حتى الآن 3 إصابات مؤكدة بالمتحور الجديد "أوميكرون" الذي يعتقد أنه أكثر عدوى من السلالات السابقة.