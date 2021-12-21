الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مصر تستضيف اجتماعات مجموعة البنك الإسلامى للتنمية لعام 2022

البنك الإسلامي للتنمية
البنك الإسلامي للتنمية

تستضيف مصر، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2022، بمدينة شرم الشيخ في شهر يونيو القادم.

ووافق البنك الإسلامي للتنمية، على تقديم 1.6 مليار دولار أمريكي لتمويل 24 مشروعًا تنمويًا جديدًا في 19 دولة عضوًا، في إفريقيا وآسيا وأوروبا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المشروعات التي تمت الموافقة عليها تغطي عددًا كبيرًا من القطاعات التنموية من بينها مشروعات لبناء الطرق والنقل السريع ومشروعات للطاقة المتجددة والنظيفة، إضافة إلى حزمة مشروعات أخرى في قطاعات الدواجن والأسماك والري والزراعة وتغذية الأطفال والتعليم الفني والأكاديمي والتدريب المهني.

وأكد رئيس البنك الدكتور محمد الجاسر، التزام البنك الكامل ودعمه المستمر للدول الأعضاء للاستجابة لتحديات التنمية التي تواجهها وإعادة اقتصاداتها إلى مسارها الصحيح.

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