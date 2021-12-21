إصابة 6 طلاب فى تصادم سيارتين ببنى سويف

أصيب 6 طلاب فى حادث سير، وقع، اليوم الثلاثاء، إثر تصادم سيارتين ميكروباص وملاكي، بالطريق الفرعي بين قريتي إهوه وباروط بمركز بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص وملاكي، بالطريق الفرعي بين قريتي إهوه وباروط بمركز بني سويف، نتج عنه إصابة 6 أشخاص.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، برئاسة الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع بسيارتي إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفي بني سويف الجامعي، وهم: محمد غانم محمد، 14 سنة، مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيمن، وعبدالله محمد سيد، 15 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود احمد عبدالعظيم، 14 سنة، مصابا باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وضياء عبدالخالق عبدالحميد، 15 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، ويوسف سعيد مصطفى، 15 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد عبداللطيف حسن، 15 سنة، مصابا باشتباه كسر بالقدم اليمنى، جميعهم طلاب يقيمون بقرية إهوه بمركز بني سويف.

وتم اجراء الاسعافات الاولية للمصابين بمستشفى بني سويف الجامعي، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.