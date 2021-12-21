الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«أمطار وبرودة شديدة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد

أمطار
أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غدًا الأربعاء، مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، نهارًا، وشديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، ليلًا.
وأشار الخبراء، إلى أنه بالنسبة للظواهر الجوية - شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (30%) على مناطق من السواحل الشمالية و شمال الدلتا على فترات متقطعة .
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة .
- وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية : شمالية غربية.
- وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون معتدل الى مضطرب وإرتفاع الموج فيه من مترونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 18 08
الاسكندرية 17 10
وادى النطرون 17 11
طنطا 18 10
شبين الكوم 18 10
دمنهور 17 10
بلطيم 17 11
مطروح 17 10
السلوم 17 11
سيوة 17 05
بورسعيد 18 10
دمياط 18 11
الزقازيق 18 10
المنصورة 18 11
الاسماعيلية 19 11
السويس 19 12
العريش 19 12
رفح 18 12
رأس سدر 17 13
نخل 16 07
نويبع 19 17
طابا 18 10
كاترين 11 00
الطور 19 13
شرم الشيخ 22 14
الغردقة 21 14
مرسى علم 21 14
الفيوم 18 08
بنى سويف 18 08
المنيا 18 08
أسيوط 17 08
سوهاج 19 09
قنا 20 09
الأقصر 21 09
أسوان 21 10
ادفو 21 10
أبوسمبل 20 10
الوادى الجديد 19 09
شلاتين 26 15
ابو رماد 25 15
حلايب 23 16
رأس حدربة 24 16

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