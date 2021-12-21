النفط يرتفع وسط استمرار مخاوف المستثمرين من تفشي «أوميكرون»

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد انخفاض حاد شهدته في الجلسة السابقة، لكن

المستثمرين ما زال يساورهم القلق بشأن التفشي السريع لسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على مستوى العالم وتأثير إعادة فرض قيود على الطلب على الوقود.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 71.44 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5 سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 68.66 دولار للبرميل.

وقال تاماس فارجا، المحلل في مجال النفط بشركة (بي.في.إم أويل أسوشيتس) للسمسرة في لندن "إنها سوق عملية تريد أن تصعد لكنها تعرف أن عمليات الإغاثة مثل تلك التي حدثت هذا الصباح لن تستمر".

وأضاف أنه "من المرجح أن يكون التحسن محدودا وفرض مزيد من القيود سيقابله عمليات بيع جديدة".

أرجأت نيوزيلندا اليوم الثلاثاء الموعد الذي كان مقررا لإعادة فتح حدودها الدولية بسبب الانتشار السريع للمتحور أوميكرون حول العالم كما أعادت عدة دول أخرى فرض إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي.

وترفع الكثير من الدول حالة التأهب القصوى قبل بضعة أيام من احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة مع تضاعف أعداد المصابين بأوميكرون على نحو سريع في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة وآسيا.

وفي اليابان تسبب تفشي أوميكرون في قاعدة عسكرية في إصابة نحو 180 شخصا على الأقل.

وعلى صعيد المعروض من النفط، قال مصدران من مجموعة "أوبك+" لـ"رويترز"، إن التزام المجموعة بتخفيضات إنتاج النفط ارتفع إلى 117 بالمئة في نوفمبر من 116 بالمئة في الشهر السابق، مما يشير إلى أن مستويات إنتاج المجموعة لا تزال دون الأهداف المتفق عليها.

وأظهر استطلاع أولي لرويترز يوم الاثنين توقعات بانخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة للأسبوع الرابع على التوالي، في حين ارتفعت على الأرجح مخزونات نواتج التقطير والبنزين الأسبوع الماضي.

وجرى استطلاع الرأي قبل صدور تقارير مقررة من معهد البترول الأمريكي اليوم الثلاثاء، وأخرى من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدا الأربعاء.