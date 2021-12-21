الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ورش عمل لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي بقنا

المهندس نبيل الطيبي
المهندس نبيل الطيبي

ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام لمحافظة قنا ورشة العمل الخاصة برفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي على المستوى المحلي ضمن فعاليات مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حيّنا" بحضور الدكتور أحمد عبد العاطي خبير العمران ورئيس فريق العمل بمنطقة الحميدات، والمهندس مصطفي المصري خبير العمران ورئيس فريق العمل بمنطقة المعنا، وعدد من مسئولي التخطيط والتنظيم بديوان عام المحافظة ، والوحدات المحلية للمدن.

وأوضح السكرتير العام أن مشروع حيّنا يمثل نموذجًا حضاريًا فريدًا لأنه الأول من نوعه على مستوى الجمهورية بتمويل من الجانب السويسري بالمشاركة مع الحكومة المصرية، والذى يتم تنفيذه بمنطقتي المعنا والحميدات بمدينة قنا، كما يُعد مشروع حيّنا من أهم مشروعات التنمية المتكاملة لكونه ليس مجرد مشروع تخطيط عمراني فحسب، بل مشروعًا متكاملًا متعدد الجوانب، يهدف إلى تطوير منهجية واستدامة إدارة الأراضي، بالإضافة إلى تخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية ، وتعزيز الموارد المحلية ، وتمكينها بشكل أكثر كفاءة. 

وأكد "الطيبي" أن المشروع سيقدم عددًا من  الورش والبرامج التدريبية لضمان الاستدامة من خلال رفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي على المستوى المحلي، مشيرا إلى سبب نجاح هذا المشروع هو التواصل مع أصحاب الأملاك، وقادة الرأي، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، موصيًا بضرورة الاستفادة من هذه الورش، وتطبيق المشروع والاحتذاء به في مناطق ومحافظات أخرى لتساهم في تحقيق نقله حضرية متكاملة، وتطوير مناطق الامتداد العمراني في منطقتى الحميدات والمعنا.

جدير بالذكر أن مشروع "حيّنا" يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وأن المشروع يستهدف إعادة تخطيط منطقتي الحميدات والمعنا بالمحافظة، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 11 مليونا و760 ألف دولار منها 8 ملايين و100 ألف دولار مقدمة كمنحة من الجانب السويسري و3 ملايين و500 ألف دولار مساهمة من الحكومة المصرية، و160 ألف دولار من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ، وذلك لإعادة تخطيط عددا من المناطق بمحافظتي قنا والقليوبية.

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