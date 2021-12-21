تايوان تعزز إجراءات فحص فنادق الحجر الصحي بعد ظهور بؤرتين لكورونا

قالت المراكز التايوانية للسيطرة على الأمراض إن الحكومات المحلية تهدف لاستكمال إجراءات" فحص شاملة" لفنادق الحجر الصحي بحلول الثالث من يناير المقبل، مع التركيز على أجهزة التكييف، وذلك عقب رصد بؤرتي تفشي فيروس كورونا في فنادق الحجر مؤخرا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الحكومة سوف تشكل آلية رصد واستجابة لبؤر التفشي المشتبه بها في فنادق الحجر الصحي.

وكان مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان، قد أعلن اليوم الثلاثاء ، تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها قادمة من الخارج، وعدم تسجيل حالات وفاة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم عن المركز قوله في بيان إن أصحاب حالات الإصابة الجديدة هم سبعة تايوانيين وثلاثة أجانب، جاءوا إلى تايوان في الفترة من 22 نوفمبر الماضي و 19 ديسمبر الجاري من كولومبيا والولايات المتحدة الأمريكية وكمبوديا وفيتنام والمملكة المتحدة وإندونيسيا.

وأشارت بيانات المركز إلى أنه حتى الآن، أكدت تايوان تسجيل إجمالي 16 ألفا و826 حالة إصابة بفيروس كورونا، منذ بدء الجائحة في البلاد في أوائل 2020، منها 14 ألفا و435 حالة إصابة محلية، منذ 15 مايو الماضي، عندما سجلت البلاد، لأول مرة أكثر من 100 حالة إصابة في يوم واحد.

وذكر المركز أن حالات الوفاة المؤكدة بسبب الفيروس تبلغ الآن 850، جميعها فيما عدا 12، تم تسجيها منذ 15 مايو الماضي.

وقررت تايوان، فرض التطعيم الإلزامي في 24 جهة عمل من بينها المؤسسات التعليمية ابتداءً من الروضة إلى المرحلة الثانوية، ومنشآت الرعاية الاجتماعية بما فيها دور الرعاية النهارية، والمناطق الترفيهية كمراكز الألعاب المقنطرة وصالونات الكارتيه.

وقال مسئولون في تايوان - وفقًا لما أوردته صحيفة "فوكس تايوان" عبر موقعها الإلكتروني - إن ذلك يأتي كاستجابة لانتشار متحور (أوميكرون) في أرجاء العالم، موضحين أنهم سيطلبون من الجهات الموظفة في تلك المنشآت بدءًا من الأول من يناير منع دخول الموظفين ما لم يمض 14 يومًا على حصولهم على التطعيم التام، حيث سيتعين على الموظفين الذين لديهم استثناءات طبية إبراز نتائج فحوص بعدم إصابتهم بالفيروس أسبوعيًا.