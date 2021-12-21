36 وفاة وأكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في هولندا

سجلت هولندا 12 ألفا و253 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 36 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 3 ملايين و34 ألفا و721 إصابة، والوفيات إلى 20 ألفا و965 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، أنه تم إعطاء 25 مليونا و750 ألفا و238 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.