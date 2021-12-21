الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

17 طلب إحاطة من نواب الإسكندرية أمام «محلية البرلمان» غدًا

المهندس أحمد السجيني
المهندس أحمد السجيني

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، ثلاثة اجتماعات غدًا الأربعاء، بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لمناقشة 17 طلب إحاطة مقدمة من نواب الإسكندرية عن مختلف مشكلات المحافظة فى مجالات مختلفة.

ويتناول الاجتماع الأول للجنة، مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: على الدسوقى، وعمر الغنيمى، ومحمد إسماعيل – عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد مهني، بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أعمال رصف محوري شارعي أحمد أبوسليمان وترعة المنتزه المردومة، حيث يربطان محور المحمودية الجديد مع شارعي مصطفى كامل وميدان الساعة، وذلك سوف يساعد على تحقيق المستهدف من إنشاء محور المحمودية وتيسير حركة المرور. 

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشريف بشأن، إعادة الشيء لأصله ورصف ورفع كفاءة الشوارع التي تم الانتهاء من توصيل المرافق لها (مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الاتصالات) لحي العامرية ومدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، عن ضرورة رفع كفاءة الطرق الحيوية وإنارتها مثل (أم زغيو – الكيلو 21 – الوفاء – نجع كاتب البنجر – النهضة  –عبدالقادر – المستعمر).

وتنظر اللجنة في الاجتماع الثانى، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود قاسم، بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بالمناطق الآتية: (الطوبجية، وابور الجاز، مينا البصل، محرم بك، أبيس)، بمحافظة الإسكندرية، فضلا عن ضرورة إعادة رد الشيء لأصله بالشوارع التي تم الانتهاء من توصيل المرافق بها (غاز طبيعي – المياه – الكهرباء)، وخاصة أن هذه الشركات قامت بسداد مبالغ إعادة رد الشيء لأصله للمحافظة.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هدى عبدالستار، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بشأن توفير سكن لعدد 17 أسرة من قاطني ثلاثة عقارات بمنطقة الدخيلة الشمعدان نتيجة انهيار أحد العقارات، بتاريخ 2/7/2021، الأمر الذي أدى إلى تصدع العقارين المجاورين له، وصدر قرار من الحي المتضرر بهدمهم لأنهم غير مؤهلين للسكن مرة أخرى، ومناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أبوالعباس فرحات، بشأن عدم اعتماد المخططات التفصيلية بمحافظة الإسكندرية بالرغم من اعتماد المخطط العام من الهيئة العليا للتخطيط عام 2019، الأمر الذى أدى إلى عدم تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة للمدن أو القرى على بعض المناطق بأحياء المحافظة).

وتنظر اللجنة خلال الاجتماع الثالث، طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبوالسعد، بشأن تعرض كورنيش الإسكندرية للإهمال والتشوه البصري، وعدم التزام المحافظة بتنفيذ المبادرة الرئاسية التي تهدف إلى تعميم الهوية البصرية بجميع المحافظات وأعمال التنسيق الحضاري، ومعالجة التشوهات البصرية للمعالم الأثرية والسياحية بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة، فضلًا عن مخالفة أكواد الكورنيش للأكواد والمواصفات العالمية.

 

لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب المهندس أحمد السجيني اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية طلب إحاطة نواب الإسكندرية

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وائل لطفي

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