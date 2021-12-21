تباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21-12-2021، في الأسواق المحلية المصرية وفقًا للتحديثات الأخيرة بالبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري .

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 21-12-2021

سعر الدولار الأمريكي اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 17.64 للشراء، 17.85 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك المركزي المصري,.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 20.60 جنيه للشراء، 20.80 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

واستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وتداولت البنوك العاملة في مصر سعر الدرهم الإماراتي اليوم بين 4.17 و 4.26 جنيه للشراء و4.28 إلى 4.30 جنيه للبيع.

وسجل أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة في بنك بلوم، عوده، المصري الخليجي عند مستوى 4.26 جنيه.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 49.21 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار البحريني اليوم

و بلغ سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم 40.4174 جنيه للشراء، و41.748448 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

فيما بلغ سعر الريال القطري في السوق المحلي المصري اليوم سعر 4.0175 جنيه للشراء، و4.322869 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني اليوم

وسجل سعر الريال العماني في السوق المحلي 39.6994 جنيه للشراء، و40.884179 جنيه للبيع.