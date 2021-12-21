الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

تحذير أمريكى بتجنب السفر إلى 8 دول.. بينها دولة عربية

المراكز الأمريكية
المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية

أوصت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكيين بتجنب السفر إلى 8 دول بينها لبنان وإسبانيا وفنلندا وتشاد، على خلفية ازدياد الإصابات بكورونا وظهور متحوره "أوميكرون".

وبحسب ما أوردته “رويترز”، فقد أضافت المراكز مناطق أخرى منها موناكو وسان مارينو وجبل طارق إلى تصنيف المخاطر "المستوى الرابع: مرتفع للغاية".

ويضم أعلى مستوى نحو 85 دولة بما فيها دول أوروبا تقريبا.

وسجلت الولايات المتحدة أمس الأحد أعلى معدل إصابات أسبوعي بفيروس كورونا خلال ثلاثة أشهر.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الإثنين أن المعدل الأسبوع البالغ 133 ألفا و12 إصابة يمثل زيادة بنسبة 21 % في خلال أسبوعين.

وفي ظل إصابة 70 ألفا و815 شخصا أمس الأحد، وصل إجمالي المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 50 مليونا و846 ألفا و841 شخصا.

وبوفاة 137 شخصا آخرين، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 806 آلاف و438 . وبلغ معدل الوفيات الأسبوعي 1296 حالة.

ونظرا لأحدث البيانات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن 203 ملايين و926 ألفا و479 أمريكيا أو 4ر61 % من السكان المؤهلين، تلقوا جرعتي التطعيم حتى الآن.

وقال مسئولون أمريكيون بقطاع الصحة إن سلالة أوميكرون باتت تشكل الآن 3% من جميع حالات "كوفيد- 19" المتتالية في الولايات المتحدة، وارتفعت نسبة العدوى من أقل من 0.1% في أوائل ديسمبر، في علامة على الانتشار السريع لسلالة فيروس كورونا الجديدة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ويجتاح المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" الذي  ظهر قبل نحو شهر في جنوب إفريقيا، مختلف دول العالم، حيث تواجه الكثير من البلدان ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابات اليومية.

وتعليقا على انتشار "أوميكرون"، قال مدير منظمة الصحة العالمية إنه "لا يوجد دليل على أن المتحور أسرع انتشارا من المتحور دلتا"، الذي انتشر في وقت سابق انطلاقا من بريطانيا.       

المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية متحور أوميكرون فيروس كوفيد 19 تجنب السفر لبنان اسبانيا فنلندا تشاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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