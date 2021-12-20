لبنان يسجل 14 وفاة و806 إصابات بكورونا

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) في لبنان حتى اليوم الإثنين إلى 701 ألف و 749 بعد تسجيل 806 إصابات جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8950 بعد تسجيل 14 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 806 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة بينها 690 من بين المقيمين و 116 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 701 ألف و 749 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 8950 منذ 21 فبراير من العام الماضي.