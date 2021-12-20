التحقيق مع عصابة سرقة «التوك توك» في بدر

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الاثنين، حجز 3 متهمين بسرقة مركبة "توك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك" بمدينة بدر ، ٢٤ ساعة، لحين وصول التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين .

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة مركبات التوك توك بأسلوب توصيل الأسلاك، وأقروا بسرقة ٣ مركبات بذات الأسلوب بهدف التربح والكسب الغير مشروع.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة القسم أثناء استقلالهم مركبة "تـوك توك" بدون لوحات معدنية قيادة أحدهم ولا يحمل ثمة تراخيص.

وبمناقشتهم اعترفوا بسرقة المركبة المضبوطة بحوزتهم بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وبمواجهتهم أقروا بسرقتهم المركبة بغرض بيعها والتربح والكسب الغير مشروع منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.