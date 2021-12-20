الإثنين 20 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة الأمريكية تنصح بعدم السفر إلى أوكرانيا

وزير الخارجية الأمريكية
وزير الخارجية الأمريكية

وضعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، أوكرانيا على لائحة الدولة التى لا يجب السفر إليها.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها مساء اليوم، إنه تم وضع أوكرانيا على لائحة الدولة التي لا يجب السفر إليها، وذلك لوجود تحذيرات بقرب عمل عسكري روسي على الأراضي الأوكرانية.

يجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا اتهمت روسيا بأنها حشدت ما يصل إلى 100 ألف جندي قرب حدودها تمهيدًا لمهاجمتها بحلول نهاية يناير المقبل، كما تواترت تصريحات غربية عن حشود عسكرية روسية غير عادية على الحدود مع أوكرانيا.

من جانبها، نفت روسيا أنها تخطط لغزو أوكرانيا، ووصفت التقارير عن غزو محتمل لأوكرانيا بأنها دعاية كاذبة، متهمة كييف بالتخطيط للتصعيد عسكريًا في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

جدير بالذكر أن تلك المنطقة تشهد منذ عام 2014 صراعًا عسكريًا بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا.

والسبت الماضى، أكد السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، جون كيربي، أن الوضع الراهن على الحدود الأوكرانية لم يشهد أي تغييرات، مُضيفًا أن هناك وجودًا ضخمًا للجيش الروسي بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.


وقال كيربي- في إفادة صحفية بثتها وزارة الدفاع الأمريكية عبر موقعها الرسمي- "إننا بالطبع نواصل مراقبة الوضع في كل من روسيا وأوكرانيا".


وتابع قوله: “لم نشهد أي تغييرات ذات أهمية في موقف القوات الروسية المنتشرة حول الحدود الأوكرانية”، موضحًا أن القوات الروسية مازالت متواجدة هناك بأعداد كبيرة.


وتتصاعد المخاوف بشأن "النشاط العسكري" الروسي المتزايد بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، مع استمرار ورود تقارير جديدة عن توسيع المعسكرات الروسية في المنطقة الساخنة.

يُذكر أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، صرح- في نوفمبر الماضي- بأن روسيا حشدت نحو 100 ألف مقاتل على حدود أوكرانيا.

الولايات المتحدة الامريكية أوكرانيا روسيا حظر السفر الخارجية الامريكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

الأكثر قراءة

«الملا» يصدر حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات البترول والتعدين

حبس المتهمين بقتل فتاة كفر شكر وإلقائها على طريق بنها الحر

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة لعام 2021

عقب سقوط ثلوج وأمطار رعدية.. موعد انكسار الموجة الباردة

الرئيس السيسى يوجه بتطوير أضرحة آل البيت بشكل متكامل مع الخدمات والمرافق

«القارب».. قصة نهاية العالم على الطريقة الإسبانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

حسين دعسة

مؤتمر وزراء الثقافة العرب فى دبى.. . هل ننجح فى صياغة خطة معاصرة للثقافة؟

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

صور

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إسرائيل تسابق الزمن لحسم مستقبل الحل النهائي من طرف واحد

استعدادًا لهدمها.. الجيش الإسرائيلى يرسم خرائط لمنازل منفذى عملية «حومش»

فيضانات وأمطار .. عاصفة الكرمل تضرب إسرائيل