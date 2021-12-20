الولايات المتحدة الأمريكية تنصح بعدم السفر إلى أوكرانيا

وضعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، أوكرانيا على لائحة الدولة التى لا يجب السفر إليها.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها مساء اليوم، إنه تم وضع أوكرانيا على لائحة الدولة التي لا يجب السفر إليها، وذلك لوجود تحذيرات بقرب عمل عسكري روسي على الأراضي الأوكرانية.

يجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا اتهمت روسيا بأنها حشدت ما يصل إلى 100 ألف جندي قرب حدودها تمهيدًا لمهاجمتها بحلول نهاية يناير المقبل، كما تواترت تصريحات غربية عن حشود عسكرية روسية غير عادية على الحدود مع أوكرانيا.

من جانبها، نفت روسيا أنها تخطط لغزو أوكرانيا، ووصفت التقارير عن غزو محتمل لأوكرانيا بأنها دعاية كاذبة، متهمة كييف بالتخطيط للتصعيد عسكريًا في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

جدير بالذكر أن تلك المنطقة تشهد منذ عام 2014 صراعًا عسكريًا بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا.

والسبت الماضى، أكد السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، جون كيربي، أن الوضع الراهن على الحدود الأوكرانية لم يشهد أي تغييرات، مُضيفًا أن هناك وجودًا ضخمًا للجيش الروسي بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.



وقال كيربي- في إفادة صحفية بثتها وزارة الدفاع الأمريكية عبر موقعها الرسمي- "إننا بالطبع نواصل مراقبة الوضع في كل من روسيا وأوكرانيا".



وتابع قوله: “لم نشهد أي تغييرات ذات أهمية في موقف القوات الروسية المنتشرة حول الحدود الأوكرانية”، موضحًا أن القوات الروسية مازالت متواجدة هناك بأعداد كبيرة.



وتتصاعد المخاوف بشأن "النشاط العسكري" الروسي المتزايد بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، مع استمرار ورود تقارير جديدة عن توسيع المعسكرات الروسية في المنطقة الساخنة.

يُذكر أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، صرح- في نوفمبر الماضي- بأن روسيا حشدت نحو 100 ألف مقاتل على حدود أوكرانيا.