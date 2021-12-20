الإثنين 20 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس «المصري الديمقراطي»: سننافس بقوة في انتخابات المحليات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

فريد زهران وعدد من نواب و قيادات المصري الديمقراطي الاجتماعي في زيارة لأمانة الاسماعيلية لتهنئة القيادات الفائزة في الانتخابات والحوار حول خطة العمل القادمة:

توجه وفد من قيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ضم كل من فريد زهران رئيس الحزب، والمهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائبة أميرة صابر قنديل، عضو الهيئة البرلمانية للحزب وعضو تنسيقية شباب أحزاب والسياسيين، ومدحت حبيب، أمين العمل الجماهيري بشرق القاهرة وعضو الهيئة العليا للحزب، و كريم الكنانى عضو الهيئة العليا للحزب وتنسيقية شباب الأحزاب لزيارة لمحافظة الاسماعيلية لتهنئة الفائزين في الانتخابات و الحوار حول مستقبل الحزب وخطة العمل في المرحلة القادمة.

كان في استقبالهم قيادات محافظة الاسماعيلية و مركز أبو صوير.

أدار الحوار الدكتور عمرو مصطفى أمين عام الحزب بالإسماعيلية، حيث بدأ بالحديث عن تاريخ الحزب ونشأته وأشار إلى فترات الازدهار والتعثر و تطرق إلى الوضع الحالى ووجود نخبة من النواب يعبرون عن الحزب والمواطن .

قام الحضور بطرح الأسئلة والاستفسارات حول موقف الحزب من سياسات التعليم، الصحة، البطالة، الضرائب، حرية الرأى والتعبير، وكذلك موقفه من المحليات، ومشاكل الفلاحين وغلاء الأسمدة والمبيدات.

وأشار النائب ايهاب منصور إلى بعض مواقف الحزب بالبرلمان، وأكد على أهمية وجود النائب على الأرض وتفاعله مع المواطنين والاهتمام بالارتقاء بالوعي الثقافي والتعليمي، لافتا إلى أن ما قام به من عمل 18 قافلة محو أمية بالعمرانية وهي تجربة تستحق التكرار.

كما أكد على أنه هو ونواب الحزب الاستعداد لتلقى الملفات والمشكلات وطرحه بالشكل المناسب بالبرلمان وان الحزب منبر لصوت الجميع .

وتحدثت النائبة أميرة صابر قنديل، عن الوضع الحالى للتعليم والصحة ،كما أشارت إلى دور النواب الحقيقى و الصلاحيات المتاحة لهم.

كما ذكرت أن هناك بالفعل قصور في أهم منظومتين : الصحة والتعليم، وهما عماد بناء الوطن.

وأجاب رئيس الحزب فريد زهران، باستفاضة عن كل التساؤلات وموقف المعارضة والأحزاب، وقال إن التكيف مع الأوضاع السياسية هو فن الممكن، مشيرًا إلى الانفراجة السياسية، وافتتاح العديد من مقرات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في عدد كبير من المحافظات ،مما يعد انتشارا ايجابيا للحزب .

وأكد زهران، على دور نواب الحزب وأنهم يعبرون عن المواطن وواقعه و مشكلاته الحقيقية .

كما أشار إلى استعداد الحزب لخوض الاستحقاق النيابى الثالث بالمحليات، في ظل اهتمام  الحزب بكوادر جيل الوسط من الشباب الواعد الذي يستحق مقاعد برلمانية و استرجع تجربة أمانة الإسماعيلية بخوض انتخابات الشيوخ بمرشح الحزب عبير إسماعيل  وانتخابات البرلمان ،بمرشح أمين الحزب عمرو مصطفى.

واختتم بالإشادة بأمانة الإسماعيلية وأعضائها، والتزامها الحزبي باعتبارها من الأمانات الصامدة منذ إعادة نشأتها .

الحزب المصرى الديمقراطى تنسيقية شباب الأحزاب شباب الأحزاب محافظة الإسماعيلية انتخابات البرلمان انتخابات المحليات بناء الوطن خطة العمل فريد زهران النائبة أميرة صابر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

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