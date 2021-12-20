الإثنين 20 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 15 عامًا للمتهمين بقتل شخص لسرقته فى بورسعيد

محكمة
محكمة

أصدرت اليوم الاثنين، محكمة جنايات بورسعيد، حكما بمعاقبة اثنين أحدهما طفلا بالسجن المشدد 15 عامًا للأول، والسجن 15 عامًا للطفل، لاتهامهما بقتل شخص بهدف سرقته.

وتعود القضية رقم 783 لسنة 2021 جنايات الزهور، والمقيدة برقم 78 لسنة 2021 جنايات كلي بورسعيد إلى اتهام كلا من: المدعو "ا.ا.م.خ" 47 عامًا، ويعمل بكافتيريا على الشاطئ، والمدعو "ع.ج.ر.ع" 16 عامًا ويعمل بنفس الكافتيريا، بقتل المجني عليه "ع.ع.ر" بهدف الاستيلاء على أمواله، بأن توجها إلى منزله مستغلين علاقة المتهم الثاني به، وانهالا عليه بالضرب بسكين و"شاكوشين" من منزله حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وسرقا من منزله: "هاتف محمول، ونضارة شمسية، أسورة معدنية، إنسيال معدني، ساعة يد، وأجهزة منزلية".

وكان المستشار نبيل أبو زينة، المحامي العام الأول لنيابة بورسعيد الكلية، قد أحال القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بعد العرض ومطالعة الأوراق وما جرى فيها من تحقيقات، والتي أصدرت حكمها سالف الذكر.

الاستيلاء على أموال استيلاء على أموال محكمة جنايات المحامي العام الأول المشدد 15 عاما محكمة جنايات بورسعيد

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وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

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