نيافة الأنبا باخوم يلتقي بشمامسة السنة النهائية بالكلية الإكليريكية

التقى صباح اليوم، صاحب النّيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، بشمامسة السنة النهائية "دارسي اللاهوت"، بدار سيدة السلام بمساكن شيراتون، بمشاركة الأب بيشوي رسمي، مدير الكلية الإكليريكية بالمعادي، ومكّون السنة الأخيرة بقسم لاهوت.

دار الحديث حول "الزواج والمحاكمات القانونية"، حيث ساد اللقاء الطابع القانوني والرعوي، وكيف يتحلى الشمامسة المقبلين على الكهنوت، بطابع رعويّ قانونيّ في مواجهة أزمات الزواج بالكنيسة. واختتم اللقاء بالصلاة، والتقاط الصورة التذكارية.

في سياق رعوي متصل أقيمت أمس الأحد، رتبة التوبة لبعض اجتماعات فرح وعطاء بالقاهرة، وذلك بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة، بمشاركة كل من كنيسة مار جرجس بالقصيرين، وكنيسة الملاك ميخائيل بحدائق القبة، وكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة، بالإضافة إلى أعضاء اجتماعات فرح وعطاء من الكنائس المشاركة.

شارك أيضًا الأب بولس جرس، والأب أنطونيوس سماحة، راعيا كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة، والأب يوحنا سعد، راعي كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا بعزبة النخل، والأب باسكوالي، راعي كنيسة الملاك ميخائيل بحدائق القبة. بدأ اليوم بالصلاة الافتتاحية، أعقبها بعض التأملات، وقراءات الكتاب المقدس، بالإضافة إلى الترانيم الروحية. تلا ذلك، كلمة حول "التسامح والغفران"، وكذلك ممارسة سر التوبة والاعتراف.

الجدير بالذكر أن اليوم شهد حضور الأخت ماري يونان، والأخت فيفي سمعان، والأخت مريم عطا، من الأسرة المركزية لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية.