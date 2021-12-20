ماذا قرأ المصريون من ترجمات عام 2021؟.. الروايات الكلاسيكية في الصدارة

رغم استمرار حالة التباعد الاجتماعي التي فرضتها جائحة كورونا "كوفيد 19" منذ عام 2020 حتي العام الحالي، والتي مازالت تلقى بظلالها على مجتمعنا المصري، إلا أن اتجاهات القراءة عند المصريين، خاصة قراءة الأعمال المترجمة عام 2021 عند فئة الشباب، مازالت مّحل دهشة وريبة، سبب الدهشة يرجع الى أن ترجمات الأعمال الروائية الكلاسيكية مازالت هي الأكثر قراءة عند المصريين خلال عام 2021، وأما سبب الريبة يعود إلى طبيعة الشروط الرقابية التي وضعتها الدكتورة علا عادل المدير السابق للمركز القومي عام 2020 والتي أطرت لنوعية الترجمات الرسمية الصادرة عن المركز حتي فى ظل تولي مديرة المركز الحالي الدكتورة كرمة سامي رئاسة المركز خلفاً لها وخلال عام 2021، وهى شروط جعلت نوعية الترجمات الصادرة عن المركز لا تعبر عن حداثة المشهد الأدبي في الخارج، بل تدور فى فلك الاعمال الأدبية التراثية، وهو ما جعل قارئ الترجمات الرسمية الصادرة عن "القومى للترجمة" مضطرًا للتعاطي معها لسبب واحد هو أن أسعارها هي الأقرب لليد مقارنة بأسعار ترجمات دور النشر الخاصة المرتفعة، والتي لا تتناسب وأقتصاديات قارىء الأعمال المترجمة في مصر.

فى التقرير التالي نرصد نوعية الأعمال المترجمة التي استهلكها «المصريون» عام 2021:

"الترجمات الرسمية". . شروط رقابية تطارد قارئ الترجمات الرسمية

منذ أن تولت الدكتورة كرمة سامي، رئاسة المركز القومي للترجمة خلفاً للدكتورة علا عادل في 17 أغسطس 2020، وإصدارات المركز القومي للترجمة على نحو خاص خلال عام 2021 تسير في إطار الشروط الرقابية التي وضعتها علا عادل قبل مغادرتها المركز، والتي تتمثل في "بألَّا يتعارض الكِتاب مع الأديان، والقيم الاجتماعية والأخلاق والأعراف، كما تضمنت المعايير كذلك، شرطَ أن يكون الكتاب حديثًا ولم يمر على نشره أكثر من خمس سنوات"، بحسب بيان المركز.

وهي ضوابط جاءت بعد ورود مقترحات ترجمات لكتب تضمَّن محتواها تطاولًا على رموز ومؤسسات دينية، وكذا أعمال تروِّج لـ”المثلية والشذوذ والإلحاد”، وهو ما يتنافي مع الحق في التعبير والإبداع الفني المكفولين بنص المادة 76 من الدستور المصري، كما يتنافى مع أهداف المركز، ويعصف بفلسفة الترجمة في حد ذاتها، ومن كونها ترجمة الآخر، الأمر الذى دفع مديرة المركز الحالى لتقديم إصدارات تدور فى هذا الفلك من الأعمال الأدبية التراثية التي هي عبارة عن نصوص لشكسبير، والسير الذاتية المرتبطة بتاريخ القادة مثل سيرة عبد القادر الجزائرى، ومقدمة فى تاريخ إسرائيل، ونظرية التطور الاقتصادي عند كارل ماركس.

شراكة بين "القومى للترجمة والتنمية الثقافية وأكاديمية الفنون" لإطلاق ترجمات من العربية للغات أخرى

المركز القومى للترجمة بعد أن وضع شروطه الرقابية التي قيدت من دوره، لم يجد بديلاً عن التعاون مع عدد من قطاعات وزارة الثقافة المصرية لإصدار ترجمات مشتركة مع كل من صندوق التنمية الثقافية، وأكاديمية الفنون، في إطار مشروع "الترجمة العكسية" الذى أعلنت عنه مديرة المركز خلال العام الجاري، وإن كانت نوعية الأعمال المبدئية الصادرة عن المشروع تكشف عن غياب لرؤية المركز حول نوعية الأعمال المصرية التى تستحق أن تتُرجم للقارئ الغير ناطق باللغة العربية، وما هي أبرز الأعمال الأدبية أو الفنية فى مصر التى تتصدر هذا المشروع.

فى نهاية 2020 ومستهل العام 2021 أعلنت الدكتورة كرمة سامي مديرة المركز عن مراجعة قاعدة بيانات الملكية الفكرية لعدد 1700 كتاب وتحديثها، كما تم تجديد حقوق ملكية 39 كتابا والتفاوض مع ناشري 11 كتابا جدد، فى الوقت نفسه تحديث آليات النشر والطباعة مع التخطيط لتطوير البنية التحتية، مع إطلاق مبادرة خاصة بنشر الأعمال الإفريقية لم تحدد خطة الأعمال التي تتضمنها الى الآن.

الروايات الكلاسيكية تتصدر مبيعات دور النشر الخاصة في مصر خلال 2021

تصدرت ترجمات الروايات الكلاسيكية التاريخية الأكثر بيعًا في دور النشر الخاصة فى مصر خلال عام 2021، أبرزها ترجمة "قصة مدينتين" للكاتب تشارلز ديكنز البريطانى الشهير من ترجمة غيث الصباغ، و"سلسلة سيد الخواتم" عن دار نهضة مصر للكاتب البريطانى ج.ر.ر.تولكين، وقصة "الأمير الصغير" عن دار نشر "روايات عالمية" للكاتب سانت أكزوبير، و"هاري بوتر" عن دار نشر نهضة مصر للكاتبة ج.ك.رولينج، ورواية "ثم لم يبق أحد" عن دار نشر "الأجيال" لأجاثا كريستي، والرواية الصينية "حلم القصور الحمراء" للكاتب "تساو شيويه تشين"، ورواية " الهوبيت.. أو ذهاباً وعودة " بقلم الكاتب البريطاني ج. ر. ر. تولكين.

كما تصدرت كل من روايات "شفرة دافنشي" لدان براون، و "الأسد والساحرة وخزانة الملابس" هي رواية خيالية للأطفال، للكاتب سي. لويس نشرت عام 1950م، ورواية "هي ، تاريخ المغامرة بواسطة" من تأليف الكاتب هنري رايدر هاغارد والتى كتبت بين عامي 1886 و 1887.

ترجمات "جود ريدز".. قصص مارك توين ومدام بوفاري في صدارة التقييم

على منصة "جود ريدز" للكتب، شهدت بعض الأعمال المترجمة صدارة تقييمات القراء خلال عام 2021، أبرزها ترجمات مختارة من قصص مارك توين من ترجمة أمل الرفاعي، والكتاب عبارة عن ترجمات مختارة من قصص مارك توين الذى يعد من أبرز الكتاب الأمريكيين، وفي هذا الكتاب ترجمات لخمس قصص من أهم القصص.

"مدام بوفاري - محاكمة فلوبير" من ترجمة محمد مندور

الكتاب ترجمة لرواية مدام بوفاري وهي الرواية التى وصفت مارسيل بروست صاحبها أبو الرواية الحديثة والتى قال لامرتين إنها خير كتاب قرأته منذ عشرين عامًا. ثم يأتى بعد ذلك نص محاكمة مؤلف الرواية فلوبير والتى خلفية تأليفه تلك الرواية بحجة الإباحية والاعتداء على الأخلاق وقيم المجتمع.

الكتاب صادر عن سلسلة ميراث الترجمة والتى تحتوى على كثير من الترجمات.