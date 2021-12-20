تفكيك 150 شبكة تعمل في الهجرة غير النظامية خلال 2021 في المغرب

أوقفت الشرطة المغربية 12 ألفا مرشح للهجرة غير النظامية منذ بداية العام وفككت 150 شبكة تنشط في هذا المجال، وفق ما أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الاثنين.

وقالت المديرية في بيان عن حصيلتها السنوية إن مصالحها تمكنت "من تفكيك 150 شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة، وتوقيف 415 منظما ووسيطا، وضبط 12 ألفا و231 مرشحا للهجرة".

لكن هذه الحصيلة لا تشمل المهاجرين الذين يعترضهم خفر السواحل في طريقهم نحو جنوب إسبانيا عبر البحر الأبيض المتوسط، أو جزر الكناري عبر المحيط الأطلسي.

علما أن البحرية الملكية أعلنت توقيف مئات من المهاجرين في عمليات متفرقة خلال الأشهر الأخيرة.

يعد المغرب ممرا تقليديا للمهاجرين الذين يحاولون العبور نحو اسبانيا بواسطة "قوارب الموت" كما توصف محليا، وهم في الغالب متحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بالإضافة إلى المغاربة الراغبين في تحسين أوضاعهم المعيشية.

ولا تتوافر معطيات رسمية حول المهاجرين الذين يقضون غرقا في السواحل المغربية.

وكانت السلطات المحلية أعلنت في نوفمبر انتشال جثت أربعة مهاجرين مغاربة، تعود اثنتان منها الى فتاتين، عثر عليهم على شاطئ قرب الرباط.

شملت عمليات الشرطة ضد الهجرة غير النظامية منذ مطلع العام أيضا "742 وثيقة سفر مزورة و67 قاربا مطاطيا علاوة على 65 مركبة يشتبه في تسخيرها لأغراض تهجير الأشخاص بطريقة غير شرعية"، وفق ما أضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية.

ووصل 37.385 مهاجرا عبر البحر إلى اسبانيا منذ مطلع العام وحتى منتصف ديسمبر، وفق وزارة الداخلية الاسبانية، الامر الذي يمثل انخفاضا طفيفا مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبعد التنسيق مع البحرية المغربية وجميع السلطات المعنية، تم إنقاذ وتقديم المساعدة لهؤلاء الأشخاص، حيث تم إجلاؤهم إلى ميناء طانطان لتلقي الرعاية الصحية.