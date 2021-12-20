المغرب يلغى احتفالات رأس السنة ويفرض حظر التجول

أصدرت الحكومة المغربية، مساء اليوم، قرارا بإلغاء احتفالات رأس السنة الميلادية.

كما فرضت الحكومة المغربية حظر تجول ليلة رأس السنة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وفقا لما أوردته فضائية سكاي نيوز عربية.

ومساء أمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل حالة وفاة واحدة و186 إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقابل شفاء 102 مصاب.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، في نشرتها اليومية بشأن الوضع الوبائي في المملكة، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 952 ألفًا و814 حالة، منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020.

كما أوضحت أن مجموع حالات الشفاء التام بلغ 936 ألفا و450 حالة بنسبة تعاف تبلغ 98.3 في المائة، فيما بلغ عدد الوفيات 14 ألفًا و809 حالات بنسبة فتك تصل إلى 1.6 في المائة.

وانضم المغرب بهذا القرار إلى 6 دول أخرى حول العالم، فرضت الاغلاق وحظر التجول ومنع احتفالات بالأعياد.