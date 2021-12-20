الرعاية الصحة: 5 أعراض لشلل الأطفال تصيب الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات

أعلنت هيئة الرعاية الصحية أن هناك 5 أعراض لشلل الأطفال تصيب الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات، مشيرة إلى أن هذه الأعراض تتمثل في الحمى والصداع والاجهاد والقئ والشعور بألم في الأطراف.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، بدأت يوم 19 ديسمبر الجاري، بمحافظات جمهورية مصر العربية، وتستمر لمدة 4 أيام.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية أنه يتم التطعيم من خلال فرق متحركة تجوب المنازل في جميع محافظات الجمهورية، وكذلك فرق متحركة للتطعيم في جميع دور رياض الأطفال، بالإضافة إلى فرق التطعيم الثابتة بجميع مراكز ووحدات طب الأسرة ومواقع التجمعات السكانية مثل: الأسواق، ومحطات القطارات، والأتوبيسات، والمترو، والمولات.

وطالبت هيئة الرعاية الصحية المواطنين بحماية اطفالهم والمبادرة بتطعيمه ضد شلل الأطفال حتى يكون المستقبل أحسن ليهم، مؤكدة أن التطعيم آمن وبالمجان.

وأطلق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أمس الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان، من مركز طبي الأسمرات بمحافظة القاهرة، والتي تستمر خلال الفترة من 19 ديسمبر 2021 وحتى يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر، وذلك حرصاً على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال ضد المرض.

وأشار الوزير إلى أن الحملة تستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل من عمر يوم وحتى 5 سنوات، من الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، من خلال 45 ألف فريق طبي يضم 90 ألف عضو مدربين على أعلى مستوى، بالإضافة إلى الفرق الإشرافية على جميع المستويات بالوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمناطق الطبية.