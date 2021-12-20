آخر مستجدات فيروس كورونا بالدول العربية

استمرت ليبيا، اليوم الإثنين، كأكثر الدول العربية تسجيلًا للإصابات بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، كما استمرت البحرين في عدم تسجيل أي وفيات متعلقة بالفيروس لليوم الثاني على التوالي.

ففي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 592 إصابة جديدة بإجمالي 382 ألفا و341 حالة و9 وفيات جديدة بإجمالي 5 آلاف و607 وفيات، فيما تماثل 793 شخصا للشفاء، ليصل الإجمالي إلى 370 ألفا و567 حالة.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 89 حالة جديدة، بينما تعافت 33 حالة جديدة؛ ليصل الإجمالي إلى 276 ألفا و571 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1394 وفاة.

وفي الإمارات، ‌أعلنت وزارة الصحة تسجيل 301 إصابة جديدة بإجمالي 744 ألفا و438 حالة وحالة وفاة واحدة بإجمالي 2152 وفاة، و149 حالة شفاء بإجمالي 738 ألفا و785 حالة.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 364 إصابة جديدة و11 وفاة وتماثل 547 شخصا للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و90 ألفا و844 حالة، والوفيات إلى 24 ألفا و74 حالة، والشفاء إلى مليونين و60 ألفا و413 حالة بنسبة 98.5%.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 146 إصابة جديدة وحالتي وفاة وتعافي 99 حالة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 550 ألفا و988 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و864 حالة، والشفاء إلى 540 ألفا و178 حالة.

وفي موريتانيا، سجلت وزارة الصحة 56 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و25 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة، وذلك بعد إجراء 1928 فحصا.



وذكرت الوزارة- في بيان- أن إجمالي إصابات كورونا في البلاد بلغ 40 ألفا و38 إصابة منذ أول ظهور للفيروس في البلاد العام الماضي، ووصل إجمالي حالات الشفاء 38 ألفا و741، وإجمالي حالات الوفاة 853 حالة وفاة.