قلق فى «المستشفيات الألمانية» من «أوميكرون»

أعربت جمعية المستشفيات الألمانية (DKG) عن قلقها إزاء تصاعد الأوضاع الصحية في المستشفيات بسبب متحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد، ما يمكن أن يشكل أزمة.

ونقلت القناة الأولى الألمانية عن الأمين العام للجمعية الألمانية لعلم المناعة كارستن فاتزل قوله: "حتى لو قلل التطعيم من خطر الإصابة بالمرض بنسبة 80 في المائة أو 90 في المائة، فلا يزال هناك خطر عالٍ من أن ينتهي المطاف ببعض الملقحين في المستشفى"، وأكد وجود موجة وشيكة وسريعة النمو من إصابات "أوميكرون"، ما سيرفع العبء على المستشفيات بسبب زيادة عدد الحالات.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الإثنين ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى ستة ملايين 809622 بعد تسجيل 16086 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 108352 بعد تسجيل 119 وفاة جديدة.