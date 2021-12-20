الإثنين 20 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط تبحث توصيل المرافق فى رأس البر

محافظ دمياط
محافظ دمياط

بحثت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عددا من الملفات الخاصة بمدينة رأس البر، خلال الاجتماع الذى ترأسته اليوم، بحضور اللواء مجدى الوصيف، السكرتير العام المساعد، واللواء وليد المعداوي، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، ونواب رئيس الوحدة، وعدد من مديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة والوحدة المحلية.

وتناول الاجتماع استعراض الوضع الخاص بمشروعات المرافق والطرق بالمنطقة، وآليات استكمال تلك المشروعات، تمهيدًا للبدء في تنفيذ خطة المحافظة، لاستغلال الأراضى الفضاء بالامتداد العمرانى لإنشاء أنشطة ترفيهية، بما يحقق تطوير المنطقة بالكامل.

وبحثت "عوض" استراتيجية التنفيذ من خلال دراسة المحاور الرئيسية، لاستكمال مشروعات المرافق وشبكات الطرق، كما وجهت بضرورة تكاتف الجهود والتنسيق فيما بينهم للعمل، وفقًا لخطة محددة للانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت ممكن، مع مراعاة الرؤى المستقبلية للمنطقة.

وفى ختام الاجتماع، تابعت الدكتورة منال عوض عدد من ملفات العمل بمدينة رأس البر، حيث تم طرح عدد من الموضوعات لاستعراض مستجدات الوضع بهم، كما تم بحث سُبل تذليل كل العقبات التى قد تعوق استكمال العمل بتلك الموضوعات.

وكانت عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعاً اليوم، مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وممثلى هيئة الأوقاف والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بملف التصالح في مخالفات البناء.

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط الدكتورة منال عوض راس البر

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