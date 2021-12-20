الإثنين 20 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في تهريب 240 خصلة شعر طبيعي عبر مطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي

تباشر جهات التحقيق المختصة، اليوم الإثنين، التحقيقات في  ضبط محاولة تهريب كمية من خصلات الشعر الطبيعي وعدد من الشيش الإلكتروني، بالمخالفة لقانون الحجر الصحى رقم 44 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة طيران دولة عربية،  اشتبه  مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى، وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة وتبين وجود كثافات متماثلة وسط الملابس بحقائب الراكب .

وبتفتيش حقائب الراكب ، فتبين وجود وجود 240 خصلة شعر طبيعي بوزن 36 كيلو جرام، وخمسة علب بداخلهم 50 شيشة إلكترونية داخل أكياس أسفل الملابس بحقائب الراكب، و جرى  اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقم 161 لسنة2021 وتحريز المضبوطات.

الجمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب خصلات الشعر الطبيعي الشيش الإلكترونية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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