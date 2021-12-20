الإثنين 20 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لتقديم المستندات.. وقف طعن إلغاء حكم وقف القنوات الشيعية لمدة شهر

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، وقف الطعن المقام من الجهاز القومي للاتصالات، والذى يطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف القنوات الشيعية جزائيٱ لمدة شهر لعدم تقديم المستندات.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت، بقبول الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي طالب فيها بإغلاق ووقف بث المواقع والقنوات الشيعية بصفة عامة، وموقع النفيس بصفة خاصة.

وقضت المحكمة بوقف قرار جهة الإدارة بالامتناع عن إصدار قرارها بإلزام الشركات المرخص لها بخدمة الإنترنت في مصر، بحجب المواقع الشيعية بصفة عامة، وموقع ابن النفيس الإخباري بصفة خاصة، من على شبكة الإنترنت، وإلزام صاحب الموقع المصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رأفت عبد الحميد، وحامد محمود المورالي نائبي رئيس مجلس الدولة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 1965 لسنة 71 ق، رئيس الوزراء وآخرين، وطالبت الدعوى بإصدار حكم قضائي بإغلاق ووقف بث جميع المواقع الشيعية بصفة عامة، ومن ضمنها موقع النفيس.

المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة الجهاز القومي للاتصالات محكمة القضاء الإداري القنوات الشيعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لغتنا الجميلة

الأكثر قراءة

«الملا» يصدر حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات البترول والتعدين

يخلطونها بمعجون حوائط.. «مصانع الجبن» تبيع سُمًا قاتلًا يدّمر الكلى

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة لعام 2021

أمطار وثلوج.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 20-12-2021

شاهد الإثبات فى اتهام كريم الهوارى بدهس 4 طلاب: رائحة الخمر كانت تفوح منه

فى قضية الآثار الكبرى.. حسن راتب وعلاء حسانين لأول مرة أمام الجنايات غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

لواء. محسن الفحام

المخدرات والشباب

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

استعدادًا لهدمها.. الجيش الإسرائيلى يرسم خرائط لمنازل منفذى عملية «حومش»

فيضانات وأمطار .. عاصفة الكرمل تضرب إسرائيل

وإعمار القطاع .. وفد مصري في غزة لتعزيز تفاهمات التهدئة مع إسرائيل