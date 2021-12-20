لتقديم المستندات.. وقف طعن إلغاء حكم وقف القنوات الشيعية لمدة شهر

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، وقف الطعن المقام من الجهاز القومي للاتصالات، والذى يطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف القنوات الشيعية جزائيٱ لمدة شهر لعدم تقديم المستندات.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت، بقبول الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي طالب فيها بإغلاق ووقف بث المواقع والقنوات الشيعية بصفة عامة، وموقع النفيس بصفة خاصة.

وقضت المحكمة بوقف قرار جهة الإدارة بالامتناع عن إصدار قرارها بإلزام الشركات المرخص لها بخدمة الإنترنت في مصر، بحجب المواقع الشيعية بصفة عامة، وموقع ابن النفيس الإخباري بصفة خاصة، من على شبكة الإنترنت، وإلزام صاحب الموقع المصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رأفت عبد الحميد، وحامد محمود المورالي نائبي رئيس مجلس الدولة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 1965 لسنة 71 ق، رئيس الوزراء وآخرين، وطالبت الدعوى بإصدار حكم قضائي بإغلاق ووقف بث جميع المواقع الشيعية بصفة عامة، ومن ضمنها موقع النفيس.