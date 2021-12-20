علاء قريطم: «صناعة النواب» تسعى لتقديم حلول جادة لإنهاء مشاكل المستثمرين

قال النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، إن قطاع الصناعة يشهد طفرة واضحة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن لجنة الصناعة تسعى بكل الطرق لتقديم حلول جادة لإنهاء مشاكل المستثمرين.

وأضاف قريطم، خلال زيارة الوفد البرلماني للجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة معتز محمود، إلى محافظة الإسكندرية ومدينة برج العرب، أن منطقة برج العرب من المناطق الصناعية المهمة وتحتاج إلى إعادة نظر من قبل المسؤولين لحل أزمة المصنعين والمستثمرين، موضحًا أن اللجنة حريصة على إنهاء مشاكلهم بدليل الزيارة الحالية في ظل الموجة الشديدة التي تشهدها محافظة الإسكندرية، قائلًا: كان لزامًا على أعضاء لجنة الصناعة، التحرك تحت قيادة رئيس اللجنة النائب معتز محمود، الحضور للمساعدة التشريعية والبرلمانية لإزالة المشاكل والعوائق التي تواجه المصنعين والمستثمرين، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المناطق الصناعية من بنية تحتية وسرعة حلها.

وشدد النائب على أن الأجهزة التنفيذية على استعداد كامل للتعاون وحل المشاكل من أجل النهوض بالصناعة، مؤكدًا أن لجنة الصناعة ستقدم كل الدعم التشريعي والبرلماني من أجل الصناعة للنهوض بها داخليًا وخارجيًا حتى نصبح من أكبر الدول المصدرة وتحقيق الهدف الأساسي وهو الوصول إلي ١٠٠ مليار دولار.

ويضم وفد لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود، والنائب شحاته أبو زيد أمين سر اللجنة، والنائب جمال مدكور، عادل عامر، علاء قريطم، مدحت الكمار، والنائبة نيفين الكاتب، والنائب محمد حمدي موسى، عادل النجار، والنائب خالد كمالي.