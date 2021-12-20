برلماني: قمة جلاسكو أطلقت جرس إنذار بخصوص تغير المناخ

أكد النائب عبد القادر الجارحى، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية والحكومة لحماية البلاد من التغييرات المناخية، مشيرًا إلى أن التكيف مع هذه المتغيرات سيكون بالصعوبة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية حاسمة في هذا الصدد.

ووجه أيضا النائب محمد اللمعي، الشكر للقيادة السياسية لدورها في قضية تغيرات المناخ، مشيرًا إلى أن استضافة مصر لقمة المناخ في 2022 دليل على قوة السياسية المصرية في الاتصال بالعالم الخارجي.

وعبر النائب عن تخوفه من تأثيرات هذه الظاهرة، لاسيما وأن هناك كثير من المشروعات التي كلفت مئات المليارات في منطقة شرق بورسعيد، فضلا عن الموقف عن بحيرة المنزلة، مطالبا بالوقوف على الإجراءات المزمع اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب وليد التمامي، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع الأجندة الدولية الموضوعة في هذا الخصوص وفقًا للمعايير المحددة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

وقال وليد التمامي، عضو مجلس الشيوخ، أن القمة التي عقدت في قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 26) نوفمبر الماضي بمدينة غلاسكو، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلقت جرس إنذار بخصوص تغير المناخ، وسط توقع بتأثيرها علي اختفاء 3 مدن ومنها مدينة الإسكندرية الأمر الذي أثار مخاوف المصريين، لاسيما في المحافظات الساحلية.

وشدد على الحكومة ضرورة عرض الإجراءات لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وخطط التوسع الطاقة النظيفة وحماية الشواطئ، لاسيما وأننا علي أعتاب الجمهورية الجديدة التي نسعى سويا فيها من أجل ريادة مصر في كافة المجالات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن اختيار مصر ممثلًا عن قارة أفريقيا لاستضافة فعاليات الدورة السابعة والعشرين لقمة المناخ والمتوقع انعقاده في نوفمبر من العام المقبل 2022 بمدينة شرم الشيخ، دليل على تقدير العالم لمصر ورئيسها، مشيرًا إلى الكلمة المؤثرة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة التي عقدت في قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 26) نوفمبر الماضي بمدينة غلاسكو.

وشدد النائب على الحكومة توضيح سياساتها وإجراءاتها المتخذة في هذا الشأن لمواجهة هذه الظاهرة والحد من مخاطرها، ومدى توافقها من المعايير والاتفاقيات الدولية،والتصنيف المأمول بلوغه وفق مؤشر أداء تغير المناخ.