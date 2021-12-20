الإثنين 20 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مقرر مؤتمر الأزهر للمناخ يطالب بضرورة تفعيل الرقابة وتنفيذ القانون لحماية البيئة

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا، إن مؤتمر الأزهر عن المناخ جاء مثمرًا، بعد نقاشات تمت بإخلاص على  مدار يومين ماضيين، الأمر الذي يجعله نواة لمؤتمر شرم الشيخ  Cop27، مطالبًا بضرورة تفعيل الرقابة وتنفيذ القانون؛ لحماية البيئة.

جاء ذلك خلال  فعاليات اليوم الثالث والأخير لمؤتمر جامعة الأزهر "تغير المُناخ.. التحديات والمواجهة"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف "صديق" أن المؤتمر يثبت أن الأفكار والمناقشات الحية تساهم في التطوير والتنمية؛ لافتًا إلى أهمية امتلاكنا لهواء نظيف وتنمية مستدامة وبيئة خالية من المشكلات، وهو ما يؤكد عليه المؤتمر والمشاركون فيه ويسعى إلى تنفيذه.

من جانبه، قال أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، إن الإسراف في استعمال الطاقة يمثل تحديًا كبيرًا، مطالبًا بمناهج تعمل على الاعتدال في استخدام الطاقة المفرطة واستعمال طاقة آمنة صديقة للبيئة.

كما طالب الدكتور وائل يوسف، مدير مركز التخطيط العمراني بكلية الهندسة بجامعة الأزهر، بتفعيل وتعزيز دور التمويل ودعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال الخضراء، والأفكار صديقة البيئة المقدمة من فئة الشباب والذي يوليهم فخامة الرئيس دعمًا كبيرًا.

وتعقد جلسات مؤتمر جامعة الأزهر، المؤتمر العلمي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة، تحت عنوان: «تغير المُناخ؛ التحديات والمواجهة»، بقاعة المنارة بالتجمع الخامس، انطلاقًا من سعي الأزهر الشريف، لعقد عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل تمهيدًا وتحضيرًا ودعمًا لمؤتمر الأمم المتحدة COP27 الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

مؤتمر جامعة الأزهر تغير الم ناخ التحديات والمواجهة تغير الم ناخ التحديات والمواجهة الرئيس عبد الفتاح السيس رئيس الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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