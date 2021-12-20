التحقيق مع 5 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار داخل عقار في حلوان

تباشر النيابة العامة بحلوان، التحقيقات في ضبط 5 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في منطقة حلوان بمحافظة القاهرة، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة قيام (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بالعقار ملك أحدهم الكائن بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة بعمق 15 متر، وأدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.