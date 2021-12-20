الإثنين 20 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في حلوان

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الإثنين، فى القبض على 5 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى منطقة حلوان، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة قيام (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بالعقار ملك أحدهم الكائن بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه.. وعُثر بداخله على (حفـرة بعمق 15 متر - أدوات الحفر والتنقيب).

بمواجهتهم اعترفـوا بـقيـامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

مديرية امن القاهرة 5 أشخاص التنقيب عن الآثار عقار حلوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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