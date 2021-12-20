عالم أمريكي يحذر من انتشار متحور أوميكرون في كل أنحاء العالم

حذر العالم الأمريكي كبير المستشارين الطبيين بالبيت الأبيض أنتوني فاوتشي من أن المتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا ينتشر في كل أنحاء العالم، معربا عن قلقه إزاء عدد الأمريكيين الذين لم يتلقوا التطعيم حتى الآن.

ونقلت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الاثنين عن فاوتشي قوله إن هذا الفيروس غير عادي، مضيفا أن هذا المتحور سيصبح مهيمنا وسنواجه أسابيع أو عدة أشهر صعبة مع دخولنا في عمق فصل الشتاء.

وأضاف أن المتحور ينتشر بسرعة كبيرة في كل أنحاء العالم، وبلا أدني شك في بلادنا، مشيرا الى أن نحو 50 مليون أمريكي لم يتلقوا اللقاح بعد.

وتابع فاوتشي قائلا "أوميكرون ينتشر بسرعة كبيرة، ومن المحتمل جدا أننا سنشهد في بعض أجزاء البلاد ضغطا كبيرا على النظام الاستشفائي وكذلك على العاملين الصحيين"، مضيفا أن السفر يزيد من مخاطر الإصابة حتى لدى المطعمين.

يذكر أن متحور أوميكرون من فيروس كورونا ينتشر سريعا حول العالم، ما تسبب في فرض قيود في كثير من البلدان، على غرار هولندا التي فرضت إغلاقا.

ومن ناحية أخرى تسبب انتشار الفيروس المتحور تراجعت أسعار النفط لأكثر من 2% اليوم، مما اثار مخاوف المستثمرين من أن يؤدي فرض قيود جديدة على الأعمال لمكافحة انتشاره إلى انخفاض الطلب على الوقود.

وتراجع مزيج برنت في المعاملات الآجلة 1.92 دولار أي 2.6 % إلى 71.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 0436 بتوقيت جرينتش بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.09 دولار أي 3% إلى 68.77 دولار للبرميل.

وقال كلفين وونج محلل الأسواق لدى سي.إم.سي ماركتس إن هبوط النفط يتسق فيما يبدو مع هبوط مؤشري الأسهم ستاندرد آند بور 500 وناسداك 100.