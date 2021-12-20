غلق بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

نظرًا لسوء الأحوال الجوية والتقلبات الجومائية من ارتفاع في الأمواج وسرعة الرياح، و حرصًا على الأفراد و الممتلكات، فقد تم غلق بوغاز الهيئة العامة لمينائي الإسكندرية والدخيلة فجر اليوم الإثنين، ولحين تحسن الأحوال الجوية.

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد والاستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح، وارتفاع الأمواج، والضغط الجوي، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.