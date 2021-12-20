الصين: 102 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد ارتفاعًا من 83 في اليوم السابق.

وأفاد بيان للجنة بأن 37 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًا، مقارنة مع 44 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 33 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 41 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636، وسجل بر‭ ‬الصين الرئيسي حتى يوم الأحد 100386 إصابة مؤكدة.

و على صعيد آخر، أعلنت سلطات مقاطعة "هونان" بوسط الصين، رصد حالاتي إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد (أوميكرون) في راكبين، وصلا من الخارج إلى عاصمة المقاطعة تشانجشا.

وأفادت السلطات الصحية بأن التحليل - الذي أجراه مركز القاطعة للسيطرة على الأمراض والوقاية منها - أثبت إصابة حالتين وافدتين من الخارج، جرى تسجيلهما في تشانجشا، بحسب ما أورده موقع "تشاينا دوت أورج" الصيني.

كما أكد المركز - في بيان اليوم - أنه جرى وضع المصابين قيد الحجر الصحي، وأنهما يخضعان للعلاج في مستشفى مخصص.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب أفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، و فضلًا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا و ألمانيا و إيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.