كوريا الجنوبية: 5318 إصابة جديدة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية 5318 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الإثنين.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 570 ألفا و414 إصابة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 54 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4776 وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.