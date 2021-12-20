الإثنين 20 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إنتشار سيارات شفط وكسح المياه بشوراع الغربية لرفع آثار الأمطار

سيارات شفط وكسح المياه
سيارات شفط وكسح المياه

انتشرت سيارات شفط وكسح المياه بالغربية، في الشوارع في مختلف المدن، لسحب تراكمات مياه الأمطار التي تعرضت لها مدن ومراكز وقرى المحافظة منذ امس والمستمرة حتي صباح اليوم، تنفيذا لتوجيهات طارق رحمي محافظ الغربية بسرعة التعامل مع الأمطار بشكل فوري.

 

وتابع محافظ الغربية، والدكتور مهندس أحمد عطا، نائب المحافظ، أعمال كسح مياه الأمطار من شوارع مدن ومراكز وقرى المحافظة، مشددين على سرعة التعامل بشكل فوري مع مياه الأمطار، من خلال سيارات شفط وكسح المياة وسحب تراكمات مياه الأمطار ما يسهل من حركة سير السيارات والمواطنين في الشوارع، مؤكدين علي أعمال سحب مياة الأمطار من الأماكن المحيطة بالمدارس والمصالح الحكومية، مع رفع حالة الطوارئ واستنفار كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل بشكل فوري مع أي أمطار جديدة.

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سيارات شفط وكسح المياه

ورصدت "الدستور" تواجد سيارات الكسح والشفط في الشارع وقت هطول الأمطار، والحرص على سحب تراكمات مياة الأمطار أولا بأول من الشوارع، بواسطة معدات وسيارات مجالس المدن والاحياء والوحدات المحلية وأيضا شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وشهدت محافظة الغربية، مع الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، استمرار سقوط الأمطار المتوسطة، على كل أنحاء مدن المحافظة، وانخفاض درجات الحرارة، وامتلأت السماء بالغيوم، واستمرت المحافظة  في رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية والتي تستمر حتى نهاية الإسبوع الجاري حسب توقعات الأرصاد؛ حيث تم الدفع بسيارات مجالس المدن والأحياء وشركة المياه والصرف الصحي إلى مختلف المناطق والشوارع لإزالة تجمعات المياه.

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سيارات شفط وكسح المياه

وشهدت مدن محافظة الغربية تغيرًا مناخيًا ملحوظًا، منذ مطلع الأسبوع الجاري، مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع استمرار درجات الحرارة المنخفضة أثناء النهار والمنخفضة جدًا ليلًا، وشهدت الطرق صعوبة نوعية في حركة السير والنقل والمواصلات لجميع المواطنين، خاصة الفرعية بالمحافظة، وأسفر المطر عن انقطاع في الخدمات والمرافق كالكهرباء والمياه والتليفونات، ومن المتوقع أن تشهد المحافظة موجة من الطقس السيئ، والصقيع، حسب توقعات الأرصاد، وبدأ هطول الأمطار الخفيفة ثم زادت بشوارع وميادين مراكز المحافظة.

وأصدر محافظ الغربية تعليمات لمساعديه بضرورة الالتزام ورعاية مصالح المواطنين وتفعيل دور غرفة العمليات والربط بين شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بكل قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وغيرها، لمجابهة أي موجة طقس تضرب المحافظة والعمل على تخصيص سيارات وعمال إضافيين لكسح وشفط أي مياه محتملة وعلاج أي مشاكل سريعًا، وتلقي البلاغات على مدار الساعة.

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سيارات شفط وكسح المياه
إنتشار سيارات شفط وكسح المياه بشوراع الغربية لرفع اثار الامطار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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