الإثنين 20 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة النفسية» تجرى دورتين تدريبيتين لمقدمى خدمات الرعاية الأولية بدمياط

دورة تدريبية
دورة تدريبية

 قامت إدارة الرعاية الأولية بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بإجراء دورتين تدريبيتين لمقدمي خدمات الرعاية الأولية بمحافظة دمياط بقاعة تدريب مستشفى الأعصر التخصصي بالمحافظة، وذلك في إطار التعاون بين الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان وهيئة إنقاذ الطفولة.

وأشارت الأمانة العامة للصحة النفسية، إلى أنه استمرت الدورتان أسبوعين متواصلين كخطوة أولى لتدريب العاملين بالرعاية الأولية بالمحافظات المصرية.

وأوضحت أن الأمانة استهدفت فى الدورة الأولى الأطباء والتمريض، أما الثانية فكانت للأخصاءيين، حيث حضر الدورتان التدريبيتان 50 متدربًا من الأطباء والأخصاءيين والتمريض العاملين بالرعاية الأولية بمحافظة دمياط.

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دورة تدريبية 

وأضافت أنه قام بالتدريب مجموعة من الأطباء المعتمدين من منظمة الصحة العالمية في برنامج سد فجوة خدمات الصحة النفسية في الرعاية الأولية من الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والمستشفيات التابعة لها، والذين قد تلقوا تدريبًا في وقت قريب على أيدي خبراء أجانب في برنامج سد الفجوة تحت إشراف منظمة الصحة العالمية.

وفى سياق آخر، كان المرصد الوطني للمخدرات بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، قد أعلن أمس عن استقبال مستشفيات الأمانة لأعداد من مرضى الإدمان الذين تلقوا علاجهم عن طريق العيادات الخارجية، حيث بلغ إجمالى مرضى الإدمان بالعيادات الخارجية لعام ٢٠٢١ عدد ١٢٥ ألف مريض منهم ٢٥ ألف حالة جديدة وكلهم يتلقون علاجهم بشكل منتظم بالمستشفيات والمراكز التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان. 

وأضافت أن هذه الأعداد تشير إلى زيادة نسبة الحالات الجديدة مقارنة بالعام الماضي ٢٠٢٠، حيث كانت عدد الحالات الجديدة ٢١ ألف بالرغم من الإجراءات الاحترازية أثناء جائحة كورونا، وقد كانت الأعداد قبل الجائحة تتراوح ما بين إجمالي زيارات ١٢٢ ألف و ١٣٣ ألف سنويًا.

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دورة تدريبية 



وقالت إنه تزايدت أعداد السيدات اللاتي يلجأن للعلاج من الإدمان ويترددن على العيادات، حيث كان إجمالي العدد ٣٨١٧ حالة منهن ١١٤٠ حالة جديدة فى عام ٢٠٢١، بينما كان الإجمالي ٣٢٧٩ فى العام الماضي ٢٠٢٠ منهم ٨٦٥ حالة جديدة، وقبل الجائحة فى عام ٢٠١٩ بلغ عدد السيدات اللاتي لجأن لخدمة علاج الإدمان ٥٣٤٨ منهم ١٥٠٠ حالة جديدة.

للصحة النفسية دورتين تدريبيتين مقدمي خدمات الرعاية الأولية دمياط التعاون هيئة إنقاذ الطفولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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