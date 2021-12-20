تطعيم 36.5% ضد شلل الأطفال بمطروح فى اليوم الأول

قال الدكتور شريف الشناوي، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بمطروح، والمسؤل عن حملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، إن اليوم الأول لحملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال على مستوى محافظة مطروح شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتطعيم أبنائهم، حيث تم التطعيم بنسبة 36.5%.

وكان اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قد شهد في ١٩ ديسمبر ٢٠٢١، إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، في وحدة رعاية الأمومة والطفولة بمدينة مرسى مطروح، بحضور شريف الشناوي مدير إدارة الطب الوقائي ومسئول حملة شلل الأطفال بمطروح وعدد من القيادات التنفيذية.

وتابع محافظ مطروح تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات من خلال الفرق الطبية الثابتة في مركز الطفولة والامومة مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وقال الدكتور شريف الشناوي، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة ومسئول حملة شلل الأطفال خلال حديثة لـ"الدستور، إن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تبدأ من عمر يوم وحتى 5 سنوات وتستمر حتى 22 ديسمبر الجاري.

وأضاف أن ذلك يأتي تحت رعاية وزارة الصحة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وضمن خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، حيث إن عدد الأطفال المستهدفين بالمحافظة 122 ألفًا و390 طفلا.

وأوضح أن الحملة يتم تنفيذها من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساءً من خلال 408 فرق طبية ثابتة ومتحركة؛ للوصول من منزل إلى منزل بكافة مدن وتوابع المحافظة، والوصول لكافة الأطفال المستهدفين بالمحافظة وتطعيمهم بالمجان.



وتابع خالد حمد، مسؤل الشباب في جمعية الهلال الأحمر بمطروح خلال حديثة لـ"الدستور، أن متطوعي الهلال الأحمر يشاركون مع إدارة الطب الوقائي في حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، حيث تمت توعية المواطنين في القرى والتجمعات الصحراوية بأهمية التطعيم ضد شلل الأطفال والوصول إلى المستهدف في محافظة مطروح.