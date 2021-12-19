من هو اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية الجديد؟

شهدت حركة التنقلات المحدودة التي اعتمدها وزير الداخلية منذ قليل اللواء محمود توفيق، نقل اللواء غالب مصطفى من مدير مباحث شرطة السياحة إلى مديرية أمن القليوبية، خلفا للواء محسن شعبان الذي تم ترقيته مساعد الوزير لمنطقة سيناء.

من هو اللواء غالب مصطفى؟

اللواء غالب مصطفى هو أحد أبرز القيادات الأمنية وتدرج في العديد من المناصب ونجح خلالها في تحقيق العديد من الضربات الأمنية الناجحة.

تدرج اللواء غالب مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية حاليا في العديد من المناصب، حتى وصل وكيلا لإدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، ثم مدير لتلك الإدارة.

كما تولى اللواء غالب مصطفى منصب مدير الإدارة العامة لمباحث السجون، ثم انتقل عقب ذلك ليشغل منصب مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار، حيث شارك في تأمين فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي أقيمت في مدينة شرم الشيخ، حيث أشادت الأمم المتحدة برجال الشرطة المصرية في تغطية هذه الفاعلية الدولية الهامة.

كما نجحت شرطة السياحة وقت تولي اللواء غالب مصطفى منصب مدير المباحث في تحقيق العديد من الضربات الناجحة، لمهربي الأثار والتراث المصري.