حصاد وزارة الهجرة اليوم.. نبيلة مكرم تشارك فى حفل افتتاح قمة اللغة العربية

شهدت وزارة الهجرة اليوم الأحد، العديد من الفعاليات في جميع القطاعات التابعة لها، وترصد “الدستور” في سياق السطور التالية أبرز الأحداث ومنها:

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، الأحد، في حفل افتتاح قمة اللغة العربية، فيدورتها الافتتاحية، برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالشراكة مع "مركز أبو ظبيّللغة العربية"، استجابة لدعوة كريمة من نورة الكعبي وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية ورئيس المجلس الاستشاري للغة العربية، تقديرالجهود وزيرة الهجرة في مبادرة «اتكلم عربي»، وحرصها على ربط النشء بالخارج بهويتهم وجذورهم وثقافتهم العربية، وذلك تحت شعار: «حوار المجتمعات وتواصل الحضارات».

وقد انطلقت هذه الفاعليات أيضا بحضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافةالمصرية، ولفيف من الوزراء والمسئولين والمثقفين من عدة دول عربية، وذلك ضمن زيارة السفيرة نبيلة مكرم إلى دولة الإمارات، للترويج للمبادرةالرئاسية «اتكلم عربي»، بين المصريين بالخارج وعبر منصة إكسبو ٢٠٢٠ الدولية.



https://www.dostor.org/3659868



قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن رعاية الرئيس السيسي لمبادرة "اتكلم عربي" يعكس اهتمام مصر بحماية الأجيال الشابة في معركة الوعي مقابل تهديدات طمس الهوية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الهجرة، اليوم الأحد، في حفل افتتاح قمة اللغة العربية، في دورتها الافتتاحية، برعاية الشيخ محمد بن راشد آلمكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالشراكة مع "مركز أبو ظبيّ للغة العربية"، استجابة لدعوة من نورة الكعبيوزيرة الثقافة والشباب الإماراتية ورئيس المجلس الاستشاري للغة العربية، تقديرا لجهود وزيرة الهجرة في مبادرة "اتكلم عربي"، وحرصهاعلى ربط النشء بالخارج بهويتهم وجذورهم وثقافتهم العربية، وذلك تحت شعار: «حوار المجتمعات وتواصل الحضارات»، بحسب بيان اليوملوزارة الهجرة.





https://www.dostor.org/3659777





زارت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مقر شركة "سويفل" للنقل الذكي التشاركي، بدولةالإمارات العربية المتحدة، والتقت المهندس مصطفى قنديل الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، وقدمت التهنئة لكافة العاملين بالشركة وهم من الشباب المصري بالخارج على ما حققوه من نجاح باهر خلال الفترة الماضية، على المستوى الدولي.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن بالغ فخرها واعتزازها بما استطاع الشباب المصري مؤسسي شركة "سويفل"، تحقيقه من إنجازاتونجاحات خلال السنوات الماضية، في مصر وعدد من الدول، مما دفع عملية إدراج شركة "سويفل" الناشئة في بورصة "ناسداك" الأمريكيةالتي تستعد لها الشركة حاليًا، ونالت إشادة الكثيرين بها حول العالم، وهو ما يؤكد أن التجربة مثالية وتقدم حلولاً عملية مؤثرة للحد منالزحام والتأخير، حتى أصبح هذا النموذج من الشباب مثالاً يحتذى به للمواطن المصري بالخارج، القادر على إبهار الجميع بجهده وعمل.



https://www.dostor.org/365961