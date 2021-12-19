احتفالًا بالكريسماس.. ورشة لتعليم الطالبات عمل أشجار أعياد الميلاد بـ«قصور ثقافة مطروح»

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عددًا من الفعاليات الفنية والثقافية بفرع ثقافة مطروح بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، حيث نفذت الفنانة مني شاكر بقصر ثقافة مطروح ورشة لعمل شجرة أعياد رأس السنة باستخدام الورق الملون لعمل نموذج لشجرة الكريسماس، بحضور طالبات مدرسة السيدة عائشة للبنات، كما قدمت الفنانة نهلة عبدالقادر ورشة للرسم على المرايا، بمدرسة زاهر جلال للبنات.

وواصل نادي أدب مطروح العام برئاسة الأديب مختار عوض أمسياتة الأدبية بالقصر باستضافة مجموعة متميزة من أدباء مطروح لمناقشة أهم الأعمال الأدبية، كما شاركت فرقة مطروح القومية للفنون الشعبية بديفيلية الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة مطروح بمجموعة من الاستعراضات البدوية والسيوية بمصاحبة التنورة بقيادة محمد فرغلي.

وعقدت محاضرة بعنوان "الطفل والتكنولوجيا" بمدرسة الإعدادية بنات، ألقاها أحمد منصور، تحدث فيها عن أهم وسائل التكنولوجيا المتاحة للأطفال وأثرها السلبي والإيجابي على كل مرحلة سنية، كما أوضح أثر الاستخدام المفرط للتكنولوجيا علي سلوك الطفل، وأكد علي ضرورة الرقابة الأبوية علي استخدام الأطفال للوسائل التكنولوجية المختلفة، كما قدمت الفنانة شيماء الواعي ورشة فنية لعمل نتيجة حائط احتفالا بالعام الجديد باستخدام الورق الملون بمشاركة مجموعة من الرواد.