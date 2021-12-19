«صديق» و«فودة» يبحثان ملف التنمية الحضرية بجنوب سيناء

استقبل المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، اليوم الأحد، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء؛ لبحث ملف التنمية الخاص بالمحافظة.

تناول اللقاء إجراءات تسكين الوحدات السكنية بمنطقة الرويسات بشرم الشيخ وتم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وسرعة تسكين هذه الوحدات لمستحقيها في ضوء الضوابط والشروط المنظمة وطبقاً لأحكام القانون، وأيضا مناقشة مطالب المحافظة بخطة العام المالي 2022/ 2023 للمناطق غير المخططة بمدن المحافظة.

وأكد فودة ضرورة وأهمية تطوير وتنمية المحافظة، مشيرا إلى إنشاء جامعة حكومية بمنطقة حي السلام

بأبو رديس لإقامة خدمات متكاملة للمواطنين.

الجدير بالذكر أن التعاون السابق بين صندوق التنمية الحضرية ومحافظة جنوب سيناء قد نجح فى تطوير عشوائيات منطقة «الرويسات» بمدينة شرم الشيخ، وتم تحويلها إلى منطقة راقية من خلال إزالة فوضى العشوائيات، والعمل على تشييدها مجددا وفق رؤية وتخطيط عمرانى متميز، وكانت هذه المنطقة مثالا للإرادة المصرية والتى حولت تلك المنطقة من منطقة عشوائية إلى مناطق حضرية ذات طبيعة خاصة.