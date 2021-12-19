الأحد 19 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط سائق يصور الفتيات فى أتوبيس بالجيزة

ضبط سائق
ضبط سائق

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق لاتهامه بتصوير فتيات داخل أحد الأتوبيسات بالجيزة.

كانت 3 فتيات استقلت أتوبيس نقل من مدينة 6 أكتوبر متجه إلى منطقة إمبابة، وفي الطريق فوجئت بأحد الركاب مسلط كاميرا الهاتف عليهن.

وتبين من خلال أقوال الشاكين، أن المتهم قام بتصويرهن خلسة، وحينما شكت أحدهما فيه جذبت الهاتف من يده وبفحصه فوجئت بتصويره لها خلسة.

تم ضبط المتهم وباستجوابه تبين أنه يعمل سائقا وفى الخمسينيات من عمره، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

خلال ضبط سائق مديرية أمن منطقة القبض دير ألم فتيات أجر أتوبيسات

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