رفع درجة الاستعداد للتعامل مع الطقس السيئ بالقاهرة

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنه تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي تجمعات للمياه، طبقًا للحالة الجوية، مشيرًا لوجود تنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقس.



وأكد أنه يتابع الإجراءات التي اتخذتها جميع الأحياء وشركتا المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة، لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار، مشيرًا إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري في كل أحياء العاصمة، مشددًا على كل المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.



كما شدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة، لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة، وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق، لشفط أي تراكمات إن وجدت حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ، والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.



وأضاف أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة، لضمان الاستجابة السريعة لأي بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها.

كانت أعلنت محافظة القاهرة اليوم أنه بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة، ونظرًا للقيام بأعمال الصيانة الدورية لكوبري تحيا مصر الملجم على محور روض الفرج، والتي تشمل تغيير فواصل الكوبري، فقد تقرر غلق الاتجاه القادم من الكورنيش ومناطق شبرا إلى الدائري والاتجاه القادم من الدائري إلى الكورنيش ومناطق شبرا غلق كامل لمدة ساعتين اعتبارًا من منتصف ليل يوم الخميس الموافق 23 ديسمبر 2021، وحتى الساعة الثانية من صباح يوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر.



كما تقرر غلق الاتجاه القادم من الكورنيش ومناطق شبرا إلى الدائري مع تنفيذ تحويلة مرورية لنقل الحركة على الاتجاه الآخر، اعتبارًا من الساعة الثانية من صباح يوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر وحتى الساعة الثامنة من صباح ذات اليوم، وغلق الاتجاه القادم من الدائري إلى الكورنيش ومناطق شبرا مع تنفيذ تحويلة مرورية لنقل الحركة على الاتجاه الآخر، اعتبارًا من الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر وحتى الساعة الثانية من بعد ظهر ذات اليوم.