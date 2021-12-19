الأحد 19 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس خادمة لسرقتها 70 ألف جنيه من فيلا مهندس بالتجمع

حبس خادمة
حبس خادمة

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، بتجديد حبس سيدة بتهمة بسرقة 70 ألف جنيه من داخل فيلا تعمل بها خادمة، بنطاق قسم شرطة التجمع، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة تدعي"س .م" كانت تترد على الفيلا محل الواقعة لتنظيفها، وعقب ارتكابها السرقة أبلغ عنها مالك الفيلا، وبمواجهتها أنكرت ما وجه إليها من اتهامات.

تفاصيل الواقعة:


تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة التجمع، مفاده تلقيه بلاغا من صاحب فيلا يعمل مهندس، يفيد باكتشافه سرقة مبلغ 70 ألف جنيه من داخل الفيلا الخاصة به، واتهم خادمة بسرقتها.

وعقب الانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أنكرت ما وجه إليها من اتهامات إلا أن التحريات أكدت ارتكابها الواقعة.

وبالعرض علي النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.

حبس خادمة نيابة سرقة متهمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الحسبة

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