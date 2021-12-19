الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المستشار محمد شيرين فهمى فى الحكم على محمود عزت: «لا حياة بلا وطن»

المستشار محمد شيرين
المستشار محمد شيرين فهمي

قضت محكمة الجنايات، المنعقدة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بالسجن المؤبد على القيادي الإخواني محمود عزت فى قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي.

وقال المستشار محمد شيرين فهمي في بداية الجلسة: "بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون" صدق الله العظيم.

وأضاف: "الوطن كلمة جامعة لمعان كثيرة لا يمكن حصرها، فهو المكان التي تحفظ فيه الكرامة ويصان فيه العرض، إن الوطن ليس تراباً فحسب ولا أشخاصاً بعينهم، الوطن هو أن يسكنك وتسكنه هو أنت وأنت هو الوطن أي شىء وكل شىء، فلا حياة بلا وطن ولا وطن بلا حياة".

- الإخوان خانوا وطنهم وهي جريمة لا تغتفر 

وتابع، "نكون أو نكون.. هذا هو فكر جماعة الإخوان، خانوا وطنهم وخيانة الوطن مهما كان لها من مبرر جريمة لا تغتفر ولا شفيع لمن يقوم بهذا الفعل الشنيع، خاصة من يدعون للدين في زي العابدين ليساعدوهم علي العبث بمقدرات بلادهم وزعزعة استقرارها في سبيل أفكار متطرفة هدفها زعزعة الاستقرار من أجل الوصول إلي الحكم".

وقضت محكمة النقض في هذه القضية لمتهمين آخرين، برفض طعن محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الارهابية  ونائبه خيرت الشاطر وآخرين على أحكام المؤبد والمشدد الصادرة بحقهم في قضية "التخابر وتأييد الأحكام بالمؤبد والمشدد وانقضاء الدعوى الجنائية لعصام العريان لوفاته.

محكمة الجنايات السجن المؤبد جماعة الإخوان المستشار محمد شيرين فهمي الاخواني محمود عزت المنعقدة بطره

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