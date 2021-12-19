الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طلب تحريات المباحث فى مصرع سائق بحادث تصادم على «الأوتوستراد»

مصرع سائق بحادث
مصرع سائق بحادث تصادم

صرحت نيابة التبين ومايو، بدفن جثة سائق لقي مصرعه، اليوم الأحد، إثر تصادم سيارة سوزوكي، تسير عكس الاتجاه وأتوبيس، بطريق الأوتوستراد بمنطقة بين الجبلين دائرة قسم شرطة 15 مايو، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي ملابسات الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، تفيد بوقوع حادث تصادم بطريق الأوتوستراد، بمنطقة 15 مايو.

وعلي الفور انتقلت الخدمات المرورية لموقع الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء سير قائد سيارة فان في الإتجاه المعاكس، اصطدم به أتوبيس وتوفي سائق السيارة جراء ذلك.

وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل جثة المتوفى لمشرحة المستشفى العام، فيما دفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش، وتم رفع حطام الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة  بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

الإدارة العامة للمرور حادث تصادم غرفة عمليات الحركة المرورية طريق الأوتوستراد تصادم سيارة منطقة 15 مايو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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