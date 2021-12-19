الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

1 يناير.. موعد نهائى لعرض مسلسل «المماليك» على النهار

مسلسل المماليك
مسلسل المماليك

تبدأ شبكة قنوات "النهار" عرض مسلسل "المماليك" حصريًا يوم السبت 1 يناير المقبل، وذلك بالتزامن مع احتفالات العام الجديد، حيث يفتتح المسلسل الموسم الشتوى للأعمال الدرامية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

وتقيم الشركة المنتجة لمسلسل «المماليك» مؤتمرا صحفيا الأربعاء المقبل؛ للإعلان عن تفاصيل العمل بأحد فنادق وسط البلد، وذلك بحضور جميع صناع العمل، في مقدمتهم المنتج إيهاب منير ومخرج العمل حازم فودة والمؤلف هشام هلال، بجانب نجوم العمل: رانيا يوسف ومحمد لطفي وبيومي فؤاد وعائشة عثمان ورامي وحيد ومحمد سليمان وفيدرا ودوللي شاهين وعمر حسن يوسف.

وكانت بطلة العمل رانيا يوسف قد أكدت، فى تصريحات سابقة لـ«الدستور»، أن دورها فى المسلسل سيكون مختلفا، حيث تقدم رحلة صعود فتاة تعمل فى كوافير للسيدات إلى أن تصبح من أصحاب النفوذ وتنضم إلى طبقة الأثرياء.

تفاصيل مسلسل «المماليك» 

وتدور أحداثه حول صراع شرس يتبادل المماليك خلاله الأماكن والأدوار، وحروب دائمة على الأموال، ويقدم المسلسل عالم غسل الأموال بكل ما به من خبايا وأسرار.

وتدور أحداث المسلسل حول سالم الصالحي، رجل الأعمال الفاسد أحد كبار المماليك، وكبار عالم غسل الأموال، وتتوالى المفاجآت في طاحونة من العلاقات المتشابكة والمعقدة بين الحب والكره والانتقام، وتظهر أسرار الشخصيات في إطار درامي قوي، فهل ينتصر الخير أم الفساد؟.

أبطال مسلسل «المماليك» 

ويضم مسلسل «المماليك» عددا كبيرا من النجوم وهم: رانيا يوسف وبيومي فؤاد ومحمد لطفي وفيدرا، والمسلسل تدور أحداثه في 60 حلقة، من تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة، ومن إنتاج بيست ميديا، ويعرض حصرياً على قناة النهار.

المماليك مسلسل المماليك موعد عرض مسلسل المماليك الموعد النهائى لعرض مسلسل المماليك النهار

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وائل لطفي

نهاية عصر الحسبة

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